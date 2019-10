Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Entgegenkommender Autofahrer zwingt 86-Jährige zu Ausweichmanöver

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11.20 Uhr, fuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf dem Hennewiger Weg in Richtung Lavesum, als ihr nach ihren Angaben ein dunkles Auto entgegen kam. Der Fahrer dieses Autos fuhr mittig, so dass die 86-Jährige nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie zwei am Straßenrand stehende Bäume. Durch den Unfall wurde sie so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der unbekannte Fahrer des dunklen Autos fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden in Höhe von 6.000 Euro zu kümmern. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Hennewiger Weg gesperrt. Aufgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Feuerweht beseitigt werden. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen dunklen Auto machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

