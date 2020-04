Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Oldtimers

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Mittag des Ostersonntags (12.04., 12.00 Uhr) wurde der Polizei und Feuerwehr der Brand eines Oldtimers am Wapelweg in Schloß Holte-Liemke gemeldet.

Zeugenangaben nach sei es während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum im Heck des alten Porsche gekommen. Der anschließende Motorbrand konnte durch die Feuerwehrkräfte zügig gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer allerdings erheblich beschädigt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Bisherigen Erkenntnissen nach ist ein technischer Defekt ursächlich für die Brandentstehung.

