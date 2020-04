Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Gütersloh (ots)

Werther (MS) - In der Freitagnacht (10.04., 02.35 Uhr) verunfallte ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem Audi auf der Enger Straße/ Haller Straße und entfernte sich anschließend zu Fuß vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Fahrer befuhr die Enger Straße in Richtung Halle, als er kurz vor dem Übergang in die Haller Straße aus bis dahin ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er zunächst gegen eine Ampel und schließlich gegen eine Grundstücksmauer in der Haller Straße.

Während der Unfallaufnahme erschien ein 19-jähriger Bielefelder an der Unfallstelle und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Verunfallt sei er eigenen Angaben nach, weil er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Audi verloren habe. Zudem stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 19-Jährige wurde leichtverletzt per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt und sichergestellt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt, die außerdem die Fahrbahn räumte und die beschädigte Ampel beseitigte. Die Grundstücksmauer wurde durch den Unfall stark beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 27 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell