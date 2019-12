Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbruch in Spielhalle

Groß Reken (ots)

In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher gegen 03.30 Uhr ein Fenster einer Spielhalle an der Dorstener Straße auf und drangen in das Gebäude ein. Es gelang den Tätern, zwei Spielautomaten aufzubrechen, bevor die Vernebelungsanlage eine weitere Tatausführung verhinderte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

