Polizei Düren

POL-DN: Mädchen schlagen sich - viele schauen zu

Düren (ots)

Gegen 16:20 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein: Auf einem Parkplatz an der Fritz-Erler-Straße sollen sich circa 25 Personen schlagen.

Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenwagen ein, woraufhin ein Teil der Gruppe in Richtung Stadtcenter lief. Doch auch dort war die Polizei präsent. Was folgte, war der Versuch herauszubekommen, was sich zuvor an der Fritz-Erler-Straße zugetragen hatte.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hatten sich dort zwei 13-jährige Mädchen verabredet, um "etwas zu klären". Dies hatte sich wohl an der Schule eines der Mädchen herumgesprochen, sodass zahlreiche Kinder sich ebenfalls zum vereinbarten Treffpunkt begaben, um der "Klärung" beizuwohnen. Es folgte jedoch kein Streitgespräch sondern eine handfeste Schlägerei. Das eine Mädchen schlug auf das andere ein, teilweise unterstützt von weiteren Personen.

Die geschädigte 13-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie voraussichtlich nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Gegen die andere 13-Jährige sowie weitere, derzeit noch unbekannte, Mittäter, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da die Haupttäterin angab, das andere Mädchen habe sie beleidigt, wurde auch gegen sie eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell