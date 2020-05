Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht rechtmäßigen Fahrradeigentümer

Mayen (ots)

Im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen gegen einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus der Stadt Mayen, wurde am 27.05.2020 ein Fahrrad sichergestellt. Dieses dürfte durch den Tatverdächtigen in den zurückliegenden Monaten entwendet worden sein. Der rechtmäßige Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu dem tatsächlichen Eigentümer machen können, möchten sich bitte mit der Polizei in Mayen in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



PHK Kaster

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

