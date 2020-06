Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf der K 14 bei Ingendorf

Ingendorf (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2020, befuhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 21.30 Uhr die K 14 zwischen Ingendorf und Bettingen. In einer leichten Linkskurve kam ihm ein dunkler Klein-Pkw entgegen, der Ausgangs der Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und den Sprinterfahrer zum Ausweichen zwang. Dabei verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem dunklen Kleinwagen bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



