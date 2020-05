Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto angefahren und abgehauen (14.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, einen schwarzen BMW 225 an der hinteren linken Stoßstangenseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Da die Geschädigte den Schaden erst später zuhause bemerkte konnte sie nicht sicher sagen, wo sich der Schaden ereignet hat. Mögliche Tatörtlichkeiten könnten die Karlstraße, der Aldi-Parkplatz in der Dürrheimer Straße sowie der Parkplatz der Realschule am Salinensee in Bad Dürrheim gewesen sein. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu informieren.

