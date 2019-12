Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau/Wochenende Sa./So. 28/29.12.2019

Adenau (ots)

Hier einige ausgewählte Verkehrsunfälle (polizeiliche Tätigkeiten) der Polizeiinspektion Adenau im Überblick:

1. 29.12.2019, 09.20 Uhr, 53520 Winnerath, Kapellenstraße:

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Während des Tatzeitraumes (28.12.2019, 21.20 Uhr - 29.12.2019, 09.20 Uhr) hatte eine 20-jährige Geschädigte ihren Pkw/Mini in der Ortslage Winnerath im Zuge der Kapellenstraße zum Parken abgestellt. Als sie am 29.12.2019, 09.20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Täter eine Feuerwerksrakete in der Plastikabdeckung unter dem Scheibenwischer des Pkw gesteckt hatte. Besagte Abdeckung war hierdurch beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung einer tatverdächtigen Person führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

2. 29.12.2019, 12.30 Uhr, 53506 Hönningen, Frohnwiese:

Sachbeschädigung an Pkw durch Vandalismus

Zur Tatzeit hatte ein 22-jähriger Geschädigter seinen Pkw/Audi in der Ortslage Hönningen im Zuge der Straße, Frohnwiese, zum Parken abgestellt. Während des Tatzeitraumes (28.12.2019, 21.15 Uhr - 29.12.2019, 12.30 Uhr) machte sich ein bisher unbekannter Täter an seinem Fahrzeug zu schaffen, indem er, vermutlich mit seinem Fuß gegen den linken Außenspiegel des besagten Fahrzeuges trat. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung einer tatverdächtigen Person führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

