Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW-Fahrten ohne Zulassung und Versicherung, Polizei sucht Hinweise

Mendig / Bell (ots)

Durch mehrere Bürger wurde der Polizeiinspektion Mayen zunächst am 23.12.2019 ein nicht zugelassenes Fahrzeug mit einem Unfallschaden auf einem Waldparkplatz am Ernteweg in Mendig gemeldet. Am 26.12.2019 konnte das Fahrzeug nunmehr am Schützenplatz in Bell parkend festgestellt werden.

Aufgrund der Umstände kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der PKW im öffentlichen Verkehrsraum, ohne erforderliche Zulassung und Versicherung, geführt wurde. Durch die Polizeiinspektion Mayen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Fahrten veranlasst.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen älteren BMW 318i (Bj. 1992) in der Farbe blau.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugbesitzer geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Mayen, unter der Telefonnummer 02651-8010 oder per E-Mail an pimayen@polizei.rlp.de

