Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Raub auf Lebensmittelgeschäft (14.05.2020)

Konstanz-Allmannsdorf (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr verübte ein bislang unbekannter Täter einen Raub auf einen Lebensmittelmarkt in der Staader Straße in Konstanz-Allmannsdorf. Der Unbekannte hielt sich anfänglich als Kunde im Geschäft auf. An der Kasse zog er unvermittelt eine Waffe, mit welcher er die Kassiererin bedrohte und sie aufforderte, die Kasse zu öffnen. Im Anschluss entnahm der Unbekannte aus dem Kasseneinschub das Bargeld und flüchtete mit einem im Außenbereich des Lebensmittelgeschäftes abgestellten Fahrrad in Richtung Mainaustraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter ist nach Angaben von Zeugen ca. 170- 180 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, trug eine Mütze und Handschuhe und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang mit einem schweren Raub am Freitag vergangener Woche auf einen nahegelegenen Lebensmitteldiscounter besteht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

