Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unbekannter beschädigt Fahrzeuganhänger (13.05.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Untere Haselstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter verbog das Kennzeichenschild eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuganhängers. Außerdem durchtrennte der Unbekannte die Stromkabel und ließ Luft aus den Reifen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

