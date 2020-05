Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Junge Frauen ignorieren Annäherungsverbot 14.5.20

Oberndorf-Bochingen (ots)

Drei junge Frauen im Alter von 17 bis 20 Jahren müssen mit einem Bußgeld rechnen, weil sie die aktuelle Gesetzeslage zur Infektionsvermeidung ignoriert haben. Die drei Heranwachsenden saßen am Riedsee bei Bochingen ohne Mindestabstand und ohne Mundschutz als eine Polizeistreife eintraf. Beim Ansprechen reagierten sie bereits aggressiv und gaben sich nach dem Hinweis auf die aktuelle Gesetzeslage und der Belehrung der Beamten völlig unbeeindruckt und uneinsichtig. Aufgrund dessen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem die jungen Frauen letztendlich auch nachkamen. Hinweisen und auch dem zurückgelassenen Müll zufolge, hat es am Riedsee offenbar bereits öfters solche Treffen gegeben. Die Stelle wird nun vermehrt in die Kontrollen des Polizeireviers Oberndorf einbezogen.

