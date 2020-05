Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Corsa gegen Leitplanke 14.5.20, 6.30 Uhr

Dornhan-Leinstetten (ots)

Wegen einer kurzen Unachtsamkeit ist eine 20-jährige hinter dem Steuer ihres Opel Corsa nach links von der Straße abgekommen. Die junge Frau war am Donnerstagmorgen zwischen Leinstetten und Bettenhausen unterwegs, als ihr das Missgeschick passierte. Den Schaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den an der Leitplanke auf 500 Euro. Verletzt wurde die Kleinwagenfahrerin bei dem Unfall nicht.

