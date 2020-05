Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

KN) Einbruch in Radsportfachgeschäft (13.05.2020 - 14.05.2020)

Hilzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in ein Fachgeschäft für hochwertige Sportfahrräder im Gewerbegebiet Gießwiesen, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag begangen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr gewaltsam an einem Fenster Zutritt in die Betriebsräume des Fachgeschäfts. Sie entriegelten nach dem Eindringen in die Betriebsräume eine Zugangstüre und entwendeten eine größere Anzahl hochwertiger Sport-Fahrräder.

Die weggenommenen Fahrräder schoben sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge vom Tatort über den an der Südseite des Betriebsgebäudes verlaufenden Gießwiesengraben zur Straße "Breiter Wasmen", von wo aus die gestohlenen Fahrräder vermutlich mit einem oder mehreren Transportfahrzeugen weggefahren wurden.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat, zu Tatverdächtigen, Transportfahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.

