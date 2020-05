Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (13.05.2020)

Trossingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am heutigen Donnerstagvormittag gegen 08.30 Uhr an der Kreuzung Ernst-Hohner-Straße / Dr. Karl-Hohner-Straße ereignete.

Der 75-jährige Lenker eines Volkswagens Typ Golf befuhr die Dr. Karl-Hohner-Straße und überquerte die Kreuzung in Richtung der Einmündung der Dr. Karl-Hohner-Straße in die Hauptstraße. Hierbei missachtete er die durch die Vorfahrtsregel "rechts vor links" geregelte Vorfahrt der 49-jährigen Lenkerin eines Mercedes-Benz, die auf der Dr. Karl-Hohner-Straße in Richtung Marktplatz fuhr, weshalb es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell