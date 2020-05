Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

TUT) Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht (14.05.2020)

Deilingen (ots)

Noch nicht abschließend geklärt sind die Umstände eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 23.00 Uhr an der Einmündung der Straße "Reutehof" in die Lange Straße (Landesstraße 435) am Ortseingang aus Richtung Weilen unter den Rinnen ereignete.

Der Lenker eines Volkswagens Typ Golf befuhr die Landesstraße 435 aus Richtung Weilen in Fahrtrichtung Deilingen und kam im genannten Bereich von der Fahrbahn ab, wodurch zwei Verteilerkästen, ein Hydranten und ein Hinweisschild Schaden erlitten.

Gegen 24.00 Uhr meldete sich ein 28 Jahre alter Mann aus dem Zollernalbkreis beim Polizeipräsidium Konstanz, um den Verkehrsunfall nachträglich anzuzeigen. Die Überprüfung des im Verlaufe des Vormittags im Zollernalbkreis aufgefundenen Pkw des Unfallverursachers führte zur Feststellung, dass an dem schwer beschädigten Pkw sogar die Airbags ausgelöst hatten. Die nächtliche Unfallschilderung des vermeintlichen Unfallverursachers bedarf noch einer vollständigen Verifizierung.

Da sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern, leitete das Polizeirevier Spaichingen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zu der in Richtung Zollernalbkreis erfolgten Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

