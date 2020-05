Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (08.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Erfolglos blieb der Versuch von zwei jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren am heutigen Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen. Beide hielten sich gemeinsam in der Theodor-Heuss-Allee an der dortigen Bushaltestelle auf. Als eine Polizeistreife nahte, gingen sie zur Bahnunterführung, um sich in Richtung des "Umläufles" zu entfernen.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen beobachteten den 17-Jährigen, der bei der Bahnunterführung einen Gegenstand wegwarf. Die Überprüfung führte zum Fund einer kleinen Tüte mit Cannabisblüten. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Da er noch vor der Volljährigkeit steht, wurden sein Tabak und Filterpapiere in Verwahrung genommen. Die Erziehungsberechtigte wurde über die Feststellungen der Polizei informiert.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell