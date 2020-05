Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Sachbeschädigung an Kfz (13.05.2020)

Wurmlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem blau lackierten Dacia mit Tuttlinger Kennzeichen, der am Mittwochnachmittag in der Seitinger Straße im Bereich eines sich gegenüber der Einmündung der Haydnstraße in die Seitinger Straße befindlichen Mehrfamiliengebäudes geparkt war. Der Geschädigte stellte einen Lackschaden am hinteren linken Kotflügel des Dacia fest. Die Kratzer im Lack wurden im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr mittels eines spitzen Gegenstandes verursacht.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

