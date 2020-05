Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möhringen

TUT) Verkehrsunfall mit Sachschaden (13.05.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr in der Schauinslandstraße im Wohngebiet "Auf der Burg" ereignete. Der 33-jährige Lenker eines Opel Astra parkte rückwärts aus und übersah hierbei den von hinten heranfahrenden Lkw eines 32-jährigen Lkw-Lenkers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

