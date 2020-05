Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Zollhaus

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unerlaubte Müllentsorgung (13.05.2020)

Blumberg (ots)

Unbekannte entsorgten zwischen Montag und Mittwoch unerlaubt Müll in einem Schrottcontainer, der derzeit in der Weilerstraße abgestellt ist. Beim Müll handelt es sich um acht große 50 Liter-Kanister, welche die Unbekannten einfach in den Container einer Entrümpelungsfirma warfen, die dort momentan ein Firmenlager ausräumt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/419098, zu informieren.

