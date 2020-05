Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Lauter Knall schreckt Anwohner auf (13.05.2020)

Stockach (ots)

Dem Polizeirevier Stockach wurde am Mittwochnachmittag kurz vor 16.00 Uhr durch eine Zeugin ein lauter Knall mitgeteilt. Die Frau gab an, dass sie einen Knall von den Gleisen herkommend gehört habe, nun aber keinen Rauch feststellen könne. Mehrere Nachbarn in der Goethestraße hätten ebenfalls diesen Knall gehört, er sei unüberhörbar gewesen.

Nach Befragen mehrerer Passanten bestreifte die Polizeistreife das Industriegebiet. Auf dem Parkplatz einer Firma in der Heinrich-Fahr-Straße wurden die Beamten fündig: an einem Lkw war ein Reifen geplatzt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell