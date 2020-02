Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Fahrzeugaufbruch aufgegriffen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Gegen 3.25 Uhr, wurde die Polizei am Samstag (8. Februar) zur Straße Wittenberger Weg gerufen. Dort wurde die Seitenscheibe eines parkenden Fahrzeugs eingeschlagen und daraus unter anderem ein Notebook entwendet. Ein Anwohner beobachtete zwei Personen an dem Fahrzeug, die sich offenbar daran zu schaffen machten. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flüchteten sie jeweils mit einem Fahrrad. Die Beamten konnten auf der Roermonder Straße zwei Personen mit Fahrrädern antreffen, auf welche die Beschreibung des Zeugen zutraf. Es handelte sich um zwei 22 und 23 Jahre alte Männer aus Alsdorf. Bei diesen fanden die Beamten unter anderem das entwendete Notebook. Auch die Fahrräder, auf denen die Beiden unterwegs waren, waren als gestohlen gemeldet worden. Die Männer wurden zur Polizeiwache gebracht und Anzeigen gegen sie gefertigt. Das Diebesgut sowie ebenfalls aufgefundenes Werkzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

Auch an der Straße Schafweide wurde in derselben Nacht ein Fahrzeug aufgebrochen. Ob die Täter auch diesen Aufbruch begangen haben könnten, wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell