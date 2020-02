Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Baustelle und aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

An der Martin-Heyden-Straße wurden zwischen 17 Uhr am Freitag, 9. Februar, und 13 Uhr am Samstag, 8. Februar, mehrere Rollen Dachfolie von einer Baustelle entwendet.

Auf der gleichen Straße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, 8. Februar, Zugang zum Innenraum eines Pkw. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge.

Auch an der Gerhard-Schümmer-Straße entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem Pkw. Hier lag der Tatzeitraum zwischen 3.20 Uhr und 3.50 Uhr am Samstag, 8. Februar. Ein Zeuge konnte in diesem Fall beobachten wie drei Unbekannte in einem weißen Pkw VW flüchteten.

Wer ebenfalls Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg zu wenden.

