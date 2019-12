Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer und hohem Sachschaden

Landkreis Oldenburg, Gemeinde Großenkneten

Am Sonntag, 01.12.2019 gegen 08:30 Uhr befährt ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Bottrop die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Kurz vor dem Dreieck Ahlhorner Heide kommt er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfahl und ein Kilometerschild, prallt gegen einen Baum, überschlägt sich und kommt auf dem Dach liegend in der Berme zum Stehen. Der Fahrzeugführer kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wird verletzt. Durch Rettungskräfte wird er medizinisch erstvorsorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Vechta verbracht. Das Fahrzeug wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 26000,-EUR.

