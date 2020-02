Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Getränkekisten entwendet

Selfkant-Süsterseel (ots)

Während einer laufenden Veranstaltung verschafften sich unbekannte Täter am Sonntag, 9. Februar, zwischen 1.20 Uhr und 1.30 Uhr auf dem Dorfplatz Zugang zu einem Kühlanhänger. Aus diesem entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden: Telefonnummer 02452 920 0.

Rü