Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Heinsberg-Grebben (ots)

Aus einem Kleintransporter, der an der Albert-Schweitzer-Straße stand, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (10. Februar) mehrere Werkzeuge. Sie gelangten ins Fahrzeuginnere, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Sonntag (9. Februar) und 7.45 Uhr am Montag (9. Februar) stahlen unbekannte Täter ein mobiles Navigationsgerät aus einem Pkw, der an der Karl-Arnold-Straße parkte. Auch in diesem Fall schlugen die Täter eine Scheibe ein, um an ihre Beute zu gelangen.

