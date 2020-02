Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 09.02.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche

Tatort: Geilenkirchen, Am Tripser Wäldchen Tatzeit: 06.02.2020, 15:00 Uhr - 08.02.2020, 11:00 Uhr Einbrecher drangen in ein freistehendes Wohnhaus ein und durchsuchten es. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was entwendet wurde.

Tatort: Heinsberg, Sibertstraße Tatzeit: 07.02.2020, 21:30 Uhr - 08.02.2020, 11:30 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen in ein Vereinsheim ein und ließen zumindest Spirituosen sowie eine Taschenlampe mitgehen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatort: Erkelenz, Theodor-Heuss-Straße Tatzeit: 07.02.2020, 07:00 Uhr - 18:00 Uhr Ein auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellter, weißer Transporter der Marke "Daimler Benz" mit DN-Kennzeichen wurde durch unbekannte Täter entwendet.

