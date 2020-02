Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Haus

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Montag, 27. Januar und Donnerstag, 6. Februar, in ein Wohnhaus an der Straße Lindenallee ein. Sie öffneten zwei Fenster und gelangten so ins Gebäude. Was sie entwendeten, wird nun ermittelt.

