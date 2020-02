Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch Schmuck und Bargeld entwendet

Geilenkirchen-Nirm (ots)

Schmuck und Bargeld waren die Beute unbekannter Täter, die zwischen 9.30 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße Nirm eindrangen. Sie hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude einzudringen und durchsuchten das ganze Haus. Ob sie weitere Gegenstände entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

