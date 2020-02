Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl

Geilenkirchen (ots)

In einem Einkaufszentrum an der Herzog-Wilhelm-Straße kam es am 6. Februar (Donnerstag) zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann steckte sich im Bereich eines Supermarktes mehrere Packungen Zigaretten in die Jackentasche. An der Kasse zahlte er nur einige andere Artikel, nicht aber die Zigaretten. Als er durch Passanten und Mitarbeiter des Geschäftes auf diese Tatsache hingewiesen wurde, riss er der Kassiererin das Wechselgeld aus der Hand und flüchtete in Richtung Ausgang Konrad-Adenauer-Straße. Passanten hielten den Mann fest, wobei es sich verletzte. Er konnte sich losreißen und flüchten. Er war etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hatte kurze, blonde Haare, drei rote Pocken auf der Stirn und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen, dicken Jacke mit dreieckigem Emblem auf dem linken Ärmel, einer schwarzen Jogginghose sowie Turnschuhen. Wer kennt den Mann oder hat seine Flucht beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

