Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baucontainer aufgehebelt

Selfkant-Höngen (ots)

An einer Baustelle an der Straße Diecker Weg hebelten Unbekannte zwischen 12 Uhr am Mittwoch, 5. Februar und 10.15 Uhr am Dienstag, 6. Februar, einen Container auf. Daraus stahlen sie nach ersten Erkenntnissen einen Drehmomentschlüssel. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, muss jetzt ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell