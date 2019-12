Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191203 - 1235 Frankfurt-Frankfurter Berg: Einbruch in Haus

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (02.12.2019), zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr, gelang es bisher unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus im Tagetesweg einzubrechen und aus diesem Schmuck, Armbanduhren, sowie Bargeld zu stehlen.

Die Täter begaben sich zunächst zur Rückseite des Hauses und beschädigten dort die Terrassentür. Über diese gelangten sie ins Gebäudeinnere und durchsuchten das Mobiliar in den verschiedenen Wohnräumen. Fündig wurden sie schließlich im Arbeits- und Schlafzimmer. Dort ließen die Einbrecher Bargeld, mehrere Armbanduhren der Marke "Sinn" und diversen Schmuck mitgehen - Sachen im Wert von mehreren tausend Euro. Unbemerkt, wie sie kamen, verließen sie auch wieder das Haus.

Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 069 / 755-11400 zu melden.

