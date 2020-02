Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tür aufgebrochen

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Indem sie eine Tür aufbrachen, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Immenweg ein. Sie suchten in einem Zimmer nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat wurde am Mittwoch, 5. Februar, zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr begangen.

