Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wassenberg (ots)

An der Kreuzung Landstraße 117/Am Steg ereignete sich am Mittwoch, 5. Februar, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 32-jährige Frau aus Heinsberg fuhr mit ihrem Pkw Seat auf der Straße Am Steg in Richtung Landstraße 117. An der Kreuzung beachtete sie nach ersten Erkenntnissen nicht die Vorfahrt einer 18-jährigen Frau aus Wassenberg. Diese war mit ihrem Pkw Peugeot auf der Landstraße 117 aus Richtung Effeld in Richtung Wassenberg unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen sowie die 19-jährige Beifahrerin im Pkw Peugeot verletzt. Sie alle wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

