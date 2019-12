Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger schwer verletzt

Neuss-Reuschenberg (ots)

Ein Schwerverletzter war die Folge eines Verkehrsunfall am Dienstagabend (03.12.) in Reuschenberg. Gegen 18:30 Uhr hatte ein Autofahrer beabsichtigt, von der Straße "An der Barriere" nach links in die Chrysanthemenstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Fußgänger, der dabei stürzte und sich verletzte.

Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell