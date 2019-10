POL-FR: Emmendingen: Fußgänger von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag (08.10.2019), gegen 19:50 Uhr, überquerte ein Fußgänger einen Fußgängerüberweg in der Markgrafenstraße in Emmendingen und wurde dabei von einem PKW erfasst. Infolge des Zusammenstoßes stürzte er zu Boden und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Der PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es soll sich vermutlich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

