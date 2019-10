Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Randalierer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein sichtlich erregter und alkoholisierter Randalierer wurde am Dienstagabend, 08.10.2019, in Bad Säckingen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bereits am Montag soll der Mann einer 21 Jahre alten Frau nachgestellt haben, was sich am Dienstag zunächst über das Telefon fortsetzte. Die Frau suchte deshalb eine Freundin auf, die in der Innenstadt von Bad Säckingen wohnt. Gegen 22:10 Uhr erschien dort der 31 Jahre alte Mann und randalierte. Eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand, war schnell vor Ort und konnte beobachten, wie der Mann gerade mit einem Betonschirmständer die Scheibe der Eingangstüre einschlug. Da sich der sichtlich erregte Mann bedrohend mit dem Schirmständer den Polizeibeamten zuwandte, setzten diese Pfefferspray ein, um ihn zu überwältigen. Der Aggressor wurde in Gewahrsam genommen. Er stand unter Alkoholeinfluss, in einer Umhängetasche hatte er auch ein Tütchen mit Cannabis dabei. Der Mann verursachte einen Sachschaden von über 1000 Euro.

