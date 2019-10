Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Bei Durchsuchung Joint verschluckt

Freiburg (ots)

Eine Frau hat am Dienstagmorgen, 08.10.2019, in WT-Tiengen einen Joint verschluckt, als die Polizei bei ihr zur Durchsuchung erschienen war. Die 26 Jahre alte Frau war mit Drogen im Straßenverkehr aufgefallen. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung erlassen, der am Dienstagmorgen vollstreckt wurde. Zuerst zündete sich die Frau vor Augen der Polizei den angerauchten Joint an. Als sie aufgefordert wurde, diesen auszuhändigen, machte sie ihn aus und schluckte den Rest hinunter. Die Frau wird trotz des fehlenden Beweismittels angezeigt.

