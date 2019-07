Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidiert an Kreuzung mit Mitsubishi und wird verletzt

Leimen (ots)

An der Kreuzung Kurfürstenallee/Karolingerallee ereignete sich am Montag, gegen 14:20 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Fahrrad in der Kurfürstenallee in Richtung Karlsruher Straße unterwegs und hatte an der Kreuzung einer von rechts kommenden 38-jährigen Mitsubishi-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, woraufhin der Radfahrer stürzte. Er zog sich dabei eine Kopfplatzwunde sowie diverse Prellungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der geschätzte Sachschaden am Zweirad sowie am Mitsubishi beläuft sich auf insgesamt 2.000 Euro.

