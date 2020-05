Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Randalierer weigert sich, im Bus einen Mund-/Nasenschutz zu tragen 13./14.05.2020

Singen (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag verweigerte gegen 23.00 Uhr ein 23-Jähriger in einem Linienbus das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, weshalb er vom Busfahrer aufgefordert wurde, den Bus zu verlassen. Während des verbalen Streits drohte der junge Mann mit einem Stock in der Hand, woraufhin die Polizei informiert wurde. Die Person zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv, er drohte, die Beamten zu bespucken. Daraufhin wurde der 23-Jährige ergriffen, mittels Handschließen geschlossen und ihm eine Spuckmaske über den Kopf gezogen. Auch während der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte der Aggressor die Beamten und versuchte immer wieder, diese zu verletzen. Eine Polizistin wurde hierbei leicht verletzt. Auch während der ärztlichen Blutentnahme auf dem Revier musste der junge Mann von mehreren Beamten festgehalten und fixiert werden. Die restliche Nacht durfte der 23-jährige dann in einer Gewahrsamszelle des Reviers verbringen.

