Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Unbekannter bricht Kellerräume auf und stiehlt Mountainbike (08.05.2020 - 12.05.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein Mountainbike ist aus einem Keller in der Schwaketenstraße gestohlen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag Zutritt in den Keller eines Wohnblocks und öffnete vermutlich mittels eines Bolzenschneiders das Vorhängeschloss eines Kellerabteils. Das in dem Abteil befindliche türkis-farbene Fahrrad der Marke Orbea, Typ Occam, nahm der Unbekannte mit. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

