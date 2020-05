Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Randalierer beleidigt und bedroht mehrere Personen (12.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein randalierender 57-Jähriger rief am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Polizei in der Salzstraße auf den Plan. Der polizeibekannte Mann pöbelte in der Stadtmitte zunächst grundlos Passanten an, worauf ihn die Polizei des Platzes verwies. Zuhause angekommen fand der Mann seinen Wohnungsschlüssel nicht und verständigte telefonisch einen Schlüsseldienst, der auch prompt kam. Da der Betrunkene in der Zwischenzeit seine Schlüssel jedoch gefunden hatte, benötigte er die Hilfsdienste des 29-jährigen Handwerkers nicht mehr und machte dies dem Helfer durch aggressives Auftreten und Wegschubsen klar. Der 29-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die den Betrunkenen in seiner Wohnung festnehmen musste, da der Mann begonnen hatte, von seinem Balkon aus wahllos Passanten mit Flaschen zu bewerfen. Glücklicherweise traf und verletzte er hierbei niemand. Bei seiner Festnahme leistete der Betrunkene heftigen Widerstand, bespuckte und beleidigte die Polizeibeamten und bedrohte sie noch auf der Fahrt zur Polizeiwache. Ein Arzt musste den Randalierer wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik einweisen. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Köperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

