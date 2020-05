Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind (13.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind kam es am gestrigen Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Uhlandstraße. Ein 63-Jähriger wollte mit seinem Opel Astra von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fahren und überquerte hierbei einen Gehweg, auf dem sich eine 8-Jährige und ihre Freundin mit Rollern näherten. Der Autofahrer sah die beiden Mädchen und hielt an. Die 8-Jährige konnte ihren Roller auf dem nassen Gehweg jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und prallte gegen den vorderen Kotflügel des Autos. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen, das sich leicht am Kopf verletzt hatte, in ein Krankenhaus. Am Opel des 63-Jährigen entstand geringer Sachschaden in Hohe von rund 250 Euro.

