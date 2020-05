Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Weiße Farbe auf der Fahrbahn (13.05.2020)

Ein umgekippter Farbeimer im Transportfahrzeug eines Malerfachbetriebes war die Ursache für die etwa eine Stunde andauernde Sperrung der Fahrbahn im Bereich Ernst-Hohner-Straße / Jakob-Hohner-Platz am Mittwochnachmittag ab 14.00 Uhr. Ein Mitarbeiter eines Malerfachbetriebes befuhr die Ernst-Hohner-Straße in Richtung Marktplatz und bog nach links zum Jakob-Hohner-Platz ein. Der in seinem Transportfahrzeug stehender Farbeimer mit weißer Fassadenfarbe stürzte um, die Farbe ergoss sich über die Ladefläche des Fahrzeugs und lief anschließend aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Bevor die Farbe dort antrocknete, sorgte der Verursacher mit Kollegen des Malerfachbetriebes unter Einsatz von Wasser und eines Hochdruckreinigers selbst für die Beseitigung der Fahrbahnverschmutzung. Die Absperrung der Fahrbahn bis zur Beseitigung der Fahrbahneinfärbung übernahm der städtische Bauhof mit eigenem Absperrmaterial. Die Fahrbahnoberfläche erlitt letztlich durch diesen Einsatz keine schädliche Beeinträchtigung.

