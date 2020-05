Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Sachbeschädigung an Kfz (11.05.2020 - 12.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem schwarz lackierten Audi A4 mit Konstanzer Kennzeichen, der im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag in der Lohmühlenstraße im Bereich der Einmündung der Seestraße in die Lohmühlenstraße geparkt war.

Unbekannte Täter zerkratzen in diesem Zeitraum mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die Lackierung auf beiden Fahrzeugseiten des Audis und verursachten hierbei beträchtlichen Sachschaden.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell am Bodensee, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

