Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radaranhänger mit Farbe besprüht (08.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr in der Schwenninger Straße. Nachdem sich an dieser Stelle, der sogenannten "Schwenninger Steige", im 70 km/h-Bereich im vergangenen Jahr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei getöteten Personen ereignet hatte, stellte die Stadt dort die transportable Geschwindigkeitsmessanlage auf. Unbekannte Personen besprühten den Anhänger mit Farbe, die mit Spezialreiniger entfernt werden musste. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 601-0, in Verbindung zu setzen.

