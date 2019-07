Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in weiteres Schnellrestaurant

Höxter (ots)

In ein weiteres Schnellrestaurant an der Albaxer Straße in Höxter sind unbekannte Täter am Freitag, 19. Juli, eingedrungen. Nachdem bereits am frühen Morgen ein erster Einbruchdiebstahl zur Anzeige gebracht wurde (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4327262), wurde kurz darauf ein zweiter Einbruch in ein anderes Restaurant in nur wenigen hundert Metern Entfernung gemeldet. Auch hier hatten sich unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 18. Juli, auf Freitag, 19. Juli, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und es durchsucht. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

