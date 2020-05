Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Gewerbebetrieb (12.05.2020 - 13.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum vermeintlichen Einbruch und Diebstahl von Bargeld in das Betriebsgebäude einer mittelständischen Firma zum Vertrieb von Bekleidungsstücken in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Nord. Die Straftat wurde am Dienstagabend oder in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Zeitraum von 17.15 bis 06.30 Uhr begangen.

Unbekannte Täter drangen in diesem Tatzeitraum auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Betriebsräume des Unternehmens ein oder hielten sich beim Betriebsschluss am Dienstagabend unberechtigt in den Firmenräumen versteckt. Gestohlen wurde nach der gewaltsamen Öffnung eines Schreibtisches eine Geldkassette mit Bargeld. Weiterhin stahlen die Tatverdächtigen eine schwarze Geldmappe mit Sparkassenemblem, in der sich ebenfalls Bargeld befand. Die Tatverdächtigen entkamen durch ein Fenster aus der Firma. Das Fenster wurde heutigen Mittwochmorgen geöffnet und unbeschädigt festgestellt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell