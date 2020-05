Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis ) Unbekannter beschädigt Fahrzeug bei der Vorbeifahrt - Zeugen gesucht (13.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am heutigen Mittwoch gegen 07.30 Uhr vermutlich bei der Vorbeifahrt einen Toyota Aygo, der in der Brigachstraße parkte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut Angaben eines Zeugen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen älteren, silbernen Daimler-Benz. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

